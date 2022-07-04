Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року

Всього інвестиції в енергетичну незалежність і "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Крім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водоводу.

Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС з поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids) для підвищення ефективності передачі й розподілу енергії.

План відновлення України розрахований на 10 років - до 2032 року.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, що передбачав збільшення потужностей "зеленої" енергетики до 30 ГВт 2030 року.