RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року

Фото: Україна представила в Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року (flickr)
Автор: Олександр Мороз

План післявоєнного відновлення і розвитку України передбачає будівництво понад 30 ГВт потужностей "зеленої" енергетики, яка в тому числі буде використана для виробництва "зеленого" водню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт проекту.

Всього інвестиції в енергетичну незалежність і "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Крім будівництва 30 ГВт потужностей відновлюваної енергетики, планується будівництво 3,5 ГВт гідроелектростанцій, 15 ГВт електролізних потужностей для виробництва "зеленого" водоводу.

Відновлення комерційної торгівлі електроенергією з країнами ЄС з поетапним розширенням потужностей експорту до 7 ГВт.

У плані передбачені також інвестиції в розумні мережі (Smart Grids) для підвищення ефективності передачі й розподілу енергії.

План відновлення України розрахований на 10 років - до 2032 року.

Нагадаємо, раніше в Україні презентували план 30 ГВт до 2030 року, що передбачав збільшення потужностей "зеленої" енергетики до 30 ГВт 2030 року.

Читайте РБК-Україна в Google News