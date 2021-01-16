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Україна потрапила в десятку країн Європи з найбільшою добовою смертністю від COVID-19

Україна, Субота 16 січня 2021 04:20
Україна потрапила в десятку країн Європи з найбільшою добовою смертністю від COVID-19
Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

За останніми даними в країнах Європи зареєстровано 5 721 новий летальний випадок від коронавірусу за останню добу. Зокрема в Україні - 166.

Про це свідчать дані WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard і Worldometers

Загалом у світі за останню добу зафіксували 712 913 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 249 768 нових хворих - в країнах Європи.

Лідерами антирейтингу серед європейських країн за кількістю нових летальних випадків від коронавірусу є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна на 8-му місці. У світовому антирейтингу Україна на 17-му місці.

Наразі у світі діагностовано 94 мільйони випадків зараження коронавірусом, 67 мільйонів хворих вилікувалися. Підтверджено 2 015 930 летальних випадків.

За минулу добу в Україні виявили 8199 нових випадків COVID-19, за вчора зробили 49 596 тестів на коронавірус. Найбільше нових заражень в Києві та Донецькій області.

За весь час в Україні заразились 1 146 963 особи, з них одужала 847 391 людина.

Раніше РБК-Україна повідомило, що країна може передати закупівлі вакцин від COVID-19 міжнародним посередникам. Їхні послуги коштують в середньому 5% від суми контракту.

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