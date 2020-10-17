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Україна отримає тести для визначення коронавірусу відразу на місці, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня Україна може отримати нові експрес-тести на антиген для визначення коронавірусу. Ці тести дозволяють отримати достовірний результат прямо на місці без спеціального обладнання.

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Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Ляшка, ці тести були визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я та рекомендовані для масового тестування населення.

"Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом на наступному тижні в Україні вже з’явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою", - зазначив він.

Як пояснив санітарний лікар, результат цього тесту можна отримати вже за 15-30 хвилин, а його достовірність така ж, як і в ПЛР-тесту.

Нагадаємо, також Міністерство охорони здоров'я замовило в Академії медичних наук багатокомпонентні ПЛР-тести. Ці тести, крім коронавірусу, зможуть визначити ще декілька хвороб, зокрема грип.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в Україні підтвердили 6410 нових випадків коронавірусу. За добу лабораторні центри провели понад 36 тисяч ПЛР-досліджень.

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