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Україна отримає від Китаю нову партію COVID-вакцин

Автор: Іванна Шовкун

Україна отримає гуманітарну допомогу від Китаю. У країну доставлять нову партію вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду народного депутата Олексія Гончаренка у Telegram.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко підписав документ про гуманітарну допомогу Китаю Україні.

"Кабмін уповноважив Ляшко підписати лист-зобов'язання уряду України...", - зазначив Гончаренко.

Він підкреслив, що йдеться про доставку вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, Кабінет міністрів направив додаткові кошти на закупівлю вакцин від коронавірусу. Йдеться про 1,2 млн доз.

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Вакцина