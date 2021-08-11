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Україна отримає від Греції 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Греція надасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Рішення прийняв грецький уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з головою уряду Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Денис Шмигаль... подякував Уряду Греції за рішення щодо надання Україні 100 тисяч доз вакцин Astra Zeneca", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна очікує від Німеччини 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca.

РБК-Україна писало, що Україна отримає 17 мільйонів доз вакцини Pfizer.

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ГреціяВакцинаКоронавірус