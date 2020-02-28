Україна отримає швидкі тести на виявлення коронавірусу, - МОЗ

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що 10 березня МОЗ очікує отримати швидкі тести на виявлення коронавірусу. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Ляшко зазначив, що швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторій.

"10 числа ми очікуємо в наших лабораторіях швидкі тести на коронавірус. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися навіть поза межами лабораторій", - сказав він.

Заступника міністра розповів, що біля ліжка хворого відбирається біологічний матеріал і за 15-20 хвилин можна виключити або встановити діагноз.

"Швидкі тести потребуватимуть підтвердження в лабораторії, але вони можуть більш оперативно визначати подальшу тактику поводження з хворим", - додав він.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України представила головні правила, яких варто дотримуватися для запобігання захворювання коронавірусом.

Також в РНБО закликали звернутися на "гарячу лінію" всіх громадян, які мають симптоми захворювання (підвищену температуру, кашель, стиснуте дихання, болі в м'язах), хто перебував у Китаї або контактували з прибулими з громадянами КНР.