Україна може отримати "безпрецедентну кількість" вакцини від грипу, - Ляшко

Виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість відповідних препаратів в Україну. Саме над цим зараз працюють у МОЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави Міністерства охорони здоров'я Віктора Ляшка " Радіо Свобода ".

За словами Ляшка, очікується велика кількість препаратів, яких в Україну ще не завозили. Водночас міністр зазначив, що домовленості про такі постачання ще не закриті: "нехай спочатку завезуть, тому що можуть пообіцяти, а не завезти".

"У нас є національна технічна група експертів з імунопрофілактики, яка розглядає такі питання і рекомендує вакцинуватися і проти грипу, і проти коронавірусної хвороби в цьому епідсезоні. МОЗ провів певну підготовчу роботу і виробники вакцини проти грипу можуть завезти безпрецедентну кількість вакцин на територію нашої держави", - заявив він.

Він додав, що, за дослідженнями, проведеними в інших країнах, під час епідемії коронавірусної хвороби грип був витіснений з циркуляції.

Глава МОЗ зазначив, що вакцинуватися потрібно і від грипу, і від "ковід".

У Міністерстві охорони здоров'я припускають, що в епідемічний сезон грипу 2021-2022 років будуть циркулювати штами B/W, H1N1 і H3N2, які ходили й торік.