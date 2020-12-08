Україна отримає майже 136 млн доларів від фонду боротьби зі СНІДом і туберкульозом

Україні виділили понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. За ці гроші запланована низка важливих закупівель.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Глобальний фонд затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів на 2021-2023 роки.

"Планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ і т.д.", - зазначив Ляшко.

МОЗ повідомляє, що в рамках виділеного фінансування заплановані:

закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, взятих під варту;

забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

підтримка і посилення роботи 25 регіональних рад по координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

підтримка eHealth - інтеграція системи MIS HIV;

навчання медперсоналу в області лікування туберкульозу і ВІЛ тощо.

Нагадаємо, в березні в Великобританії зафіксували другий у світі випадок лікування від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз. Її пропонують збільшити до 63 тисяч гривень.