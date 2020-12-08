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Україна отримає майже 136 млн доларів від фонду боротьби зі СНІДом і туберкульозом

Автор: Юлія Струк

Україні виділили понад 135 млн доларів від Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. За ці гроші запланована низка важливих закупівель.

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Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Глобальний фонд затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів на 2021-2023 роки.

"Планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ і т.д.", - зазначив Ляшко.

МОЗ повідомляє, що в рамках виділеного фінансування заплановані:

  • закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, взятих під варту;
  • забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;
  • підтримка і посилення роботи 25 регіональних рад по координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;
  • підтримка eHealth - інтеграція системи MIS HIV;
  • навчання медперсоналу в області лікування туберкульозу і ВІЛ тощо.

Нагадаємо, в березні в Великобританії зафіксували другий у світі випадок лікування від вірусу імунодефіциту (ВІЛ).

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз. Її пропонують збільшити до 63 тисяч гривень.

Прогноз погоди
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