Україна отримала від Світового банку грант майже на 500 млн євро

До державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового банку. Грант на 495 млн євро виділений за рахунок коштів від США, Норвегії та Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву міністра фінансів Сергія Марченка у Facebook.
За його даними кошти виділені в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.
"Найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн доларів", - зазначив міністр.
Нагадаємо, до України 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.
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