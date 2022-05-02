Україна отримала від Світового банку грант майже на 500 млн євро

За його даними кошти виділені в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України.

"Найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі 500 млн доларів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, до України 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти було надано з Цільового фонду донорів Світового банку в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.