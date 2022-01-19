Україна отримала протитанкову зброю від Британії, а МОЗ назвало симптоми "Омікрону": новини за 18 січня
Британія доставила до України протитанкову зброю, у Міністерстві охорони здоров'я назвали основні симптоми штаму "Омікрон", перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступив із відеозверненням. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 18 січня – в матеріалі РБК-Україна.
Можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну: останні новини
- Видання The New York Times опублікувало інформацію про те, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. В МЗС РФ заперечують інформацію про евакуацію російських дипломатів. В МЗС України також заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.
- До України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.
- Міністерство оборони Німеччини заперечує інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю до України. Доставляючи протитанкове озброєння, британські військові літаки облетіли територію Німеччини.
- Українські прикордонники облаштовують вертолітні майданчики вздовж кордону з Білоруссю. Це необхідно для перекидання резерву на випадок різкої зміни ситуації.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні. При цьому він відзначив підтримку українських військових з боку блоку.
- НАТО готове до нових переговорів з Російською Федерацією щодо "гарантій безпеки". Також закликають скасувати рішення про розірвання дипломатичних відносин з Альянсом.
Коронавірус в Україні і в світі: останні новини
- У Міністерстві охорони здоров'я назвали основні симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон".
- В Україні розширилась "помаранчева" зона карантину. Зараз в ній перебувають чотири області.
- Ситуація з коронавірусом в Івано-Франківській області погіршується, захворюваність за тиждень зросла в 3,5 рази. Якщо тенденція збережеться, то в регіоні можуть закрити школи й запровадити інші обмеження.
- У вівторок, 18 січня, у Франції за добу зареєстрували понад 464 тисячі нових випадків коронавірусу. Це стало найвищим показником за добу з початку пандемії.
- В Австралії за добу зафіксували 77 летальних випадків від коронавірусу. Це є найбільшим показником в країні за весь період пандемії.
- Гендиректор фармацевтичної компанії Pfizer Альберт Бурла заявив, що коронавірусна інфекція не зникне у світі ще протягом декількох років.
Філарет через суд намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату
Колишній предстоятель Української Православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва. Він намагається скасувати ліквідацію церкви.
Повідомляється, що Філарет просить зобов'язати державну службу з етнополітики і свободи совісті зареєструвати постанову помісного собору УПЦ Київського патріархату, як скасовує ліквідацію релігійного об'єднання УПЦ КП і релігійного центру релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".
Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані виступив зі зверненням
Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступив з відеозверненням вперше за час масових протестів і заворушень в Казахстані, які були придушені в ході антитерористичної операції та місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). До цього він публічно не коментував ситуацію в країні.
У Києві сильний вітер зніс триметровий хрест з купола Софійського собору
Сильний вітер у Києві здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Це сталося вночі, тому металева конструкція нікого не зачепила.
Востаннє хрести куполів Софійського собору змінювалися 40 років тому перед Олімпіадою-80.
В Україну йде антициклон Dieter
Синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. В середу, 19 січня, буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.
Атмосферні фронти відходять у східному напрямку, і вночі ще трохи на Лівобережжі сніжитиме, але вдень вже переважатиме всюди спокійна погода, зазначили синоптики. Вночі за рахунок прояснень буде дещо морозніше, адже хмари відступлять і приземне тепло швидко вивільнятиметься у навколишній простір.