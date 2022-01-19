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Україна отримала протитанкову зброю від Британії, а МОЗ назвало симптоми "Омікрону": новини за 18 січня

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Середа 19 січня 2022 08:30
Україна отримала протитанкову зброю від Британії, а МОЗ назвало симптоми "Омікрону": новини за 18 січня Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

Британія доставила до України протитанкову зброю, у Міністерстві охорони здоров'я назвали основні симптоми штаму "Омікрон", перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступив із відеозверненням. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 18 січня – в матеріалі РБК-Україна.

Можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну: останні новини

  • Видання The New York Times опублікувало інформацію про те, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни. В МЗС РФ заперечують інформацію про евакуацію російських дипломатів. В МЗС України також заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.
  • До України прибула партія міжнародної технічної допомоги від Британії. Було надано легке протитанкове озброєння.
  • Міністерство оборони Німеччини заперечує інформацію про те, що німецький повітряний простір закрито для літаків, які постачають зброю до України. Доставляючи протитанкове озброєння, британські військові літаки облетіли територію Німеччини.
  • Українські прикордонники облаштовують вертолітні майданчики вздовж кордону з Білоруссю. Це необхідно для перекидання резерву на випадок різкої зміни ситуації.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про різні позиції країн Альянсу з питання постачання озброєнь Україні. При цьому він відзначив підтримку українських військових з боку блоку.
  • НАТО готове до нових переговорів з Російською Федерацією щодо "гарантій безпеки". Також закликають скасувати рішення про розірвання дипломатичних відносин з Альянсом.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Філарет через суд намагається скасувати ліквідацію УПЦ Київського патріархату

Колишній предстоятель Української Православної церкви Київського патріархату Філарет звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва. Він намагається скасувати ліквідацію церкви.

Повідомляється, що Філарет просить зобов'язати державну службу з етнополітики і свободи совісті зареєструвати постанову помісного собору УПЦ Київського патріархату, як скасовує ліквідацію релігійного об'єднання УПЦ КП і релігійного центру релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату".

Назарбаєв вперше за час протестів у Казахстані виступив зі зверненням

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв виступив з відеозверненням вперше за час масових протестів і заворушень в Казахстані, які були придушені в ході антитерористичної операції та місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). До цього він публічно не коментував ситуацію в країні.

У Києві сильний вітер зніс триметровий хрест з купола Софійського собору

Сильний вітер у Києві здув триметровий хрест з одного з куполів Софійського собору. Це сталося вночі, тому металева конструкція нікого не зачепила.

Востаннє хрести куполів Софійського собору змінювалися 40 років тому перед Олімпіадою-80.

В Україну йде антициклон Dieter

Синоптики попередили, що в Україну йде антициклон Dieter. В середу, 19 січня, буде спокійна погода, тобто без сильного вітру, але похолодає.

Атмосферні фронти відходять у східному напрямку, і вночі ще трохи на Лівобережжі сніжитиме, але вдень вже переважатиме всюди спокійна погода, зазначили синоптики. Вночі за рахунок прояснень буде дещо морозніше, адже хмари відступлять і приземне тепло швидко вивільнятиметься у навколишній простір.

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