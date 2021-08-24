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Україна отримала від Польщі вакцину проти COVID-19 та медичне обладнання

Автор: Дмитро Левицький

Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні, в День незалежності України, відбулася урочиста церемонія передачі цього вантажу українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

Участь в урочистій церемонії брали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та президент Польщі Анджей Дуда. За словами польського лідера, загальна вартість гуманітарної допомоги складає понад 4 млн євро.

"Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе людям, які борються за здоров'я українців. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності та дружби з боку Польщі для України, бо друзів пізнають у складний час, друзів пізнаємо в біді", - сказав Дуда.

В Україні з Польщі доставили десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів і кілька мільйонів захисних масок, рукавичок та інших засобів захисту. Також Україна отримала від польської сторони близько 650 тисяч вакцин проти коронавірусу.

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УкраїнаПольшаГуманітарна допомогаВакцина від коронавірусу