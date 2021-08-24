ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна отримала від Польщі вакцину проти COVID-19 та медичне обладнання

Новость на русском →
Україна, Вівторок 24 серпня 2021 16:50
Україна отримала від Польщі вакцину проти COVID-19 та медичне обладнання Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (facebook.com/andrzejduda)
Автор: Дмитро Левицький

Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби з пандемією коронавірусу. Сьогодні, в День незалежності України, відбулася урочиста церемонія передачі цього вантажу українській стороні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію церемонії.

Участь в урочистій церемонії брали міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко та президент Польщі Анджей Дуда. За словами польського лідера, загальна вартість гуманітарної допомоги складає понад 4 млн євро.

"Я сподіваюся, що це обладнання допоможе українцям, що воно допоможе людям, які борються за здоров'я українців. Хочу, щоб цей дар був знаком солідарності та дружби з боку Польщі для України, бо друзів пізнають у складний час, друзів пізнаємо в біді", - сказав Дуда.

В Україні з Польщі доставили десятки тисяч літрів дезінфікуючих засобів і кілька мільйонів захисних масок, рукавичок та інших засобів захисту. Також Україна отримала від польської сторони близько 650 тисяч вакцин проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Польша Гуманітарна допомога Вакцина від коронавірусу
NEWS
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
У Києві проходить перший парад на Дніпрі до Дня незалежності
DAILY
Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов Валдіс Домбровскіс: Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу