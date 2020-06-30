Фото: тестування (УНІАН)

Україна отримала гумдопомогу від МАГАТЕ

Україна отримала обладнання для діагностики COVID-19 методом ПЛР на 2 млн гривень. Відповідну гуманітарну допомогу направило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Допомогу від МАГАТЕ передано до ДП "Укрвакцина" МОЗ України". Комплект обладнання для здійснення діагностики методом полімерної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією у реальному часі (RT-PCR) розрахований на здійснення 2000 тестів", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що зараз Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні у тісній взаємодії з МАГАТЕ опрацьовує можливість отримання Україною додаткової технічної допомоги для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україну прибули 145 тонн польської гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, її доставили 12 спецавтомобілів Державної пожежної служби Польщі.

Як писало РБК-Україна, Україна отримала від Євросоюзу і Всесвітньої організації охорони здоров'я майже мільйон одиниць медичних засобів для боротьби з коронавірусом.

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Автор: Юлия Струк