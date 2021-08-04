Україна отримала від Латвії 30 тисяч літрів дезінфектора. Це допомога для боротьби з COVID

Латвія передала Україні 30 тисяч літрів рідини для дезінфекції поверхонь. Найближчим часом, в рамках загальної допомоги, країні також передадуть додаткове медичне обладнання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Альянсу .

30 тисяч літрів дезінфекторів НАТО були пожертвувані Міністерству оборони України. Відомо, що рідину для дезінфекції поверхонь передадуть до Головного військового клінічного госпіталю й служби цивільного захисту Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Варто відзначити, що поставка є частиною загальної допомоги Україні від її союзників в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Раніше НАТО також жертвувало нашій країні 9 тисяч літрів дезінфекторів та медичне обладнання.

Починаючи з 2020 року у НАТО працює Цільовий фонд реагування на пандемію, який надає допомогу членам й партнерам Альянсу в разі необхідності.