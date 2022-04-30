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Україна отримала 150 тисяч доз вакцини проти гепатиту В від UNICEF

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Київ, Субота 30 квітня 2022 15:36
Україна отримала 150 тисяч доз вакцини проти гепатиту В від UNICEF Фото: Україна отримала партію вакцини від гепатиту В (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Україна отримала партію з 150 000 доз вакцини проти гепатиту B. Її вже почали розподіляти по регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що дитячий фонд ООН UNICEF Ukraine доставив 150 тисяч доз вакцини проти гепатиту В. Впершу чергу вакцину доставлять в пологові будинки.

Відзначимо, вакцина проти гепатиту В - перша, яку отримує дитина. Щеплення роблять протягом 24 годин після народження. Воно вкрай важливе, оскільки малюки до одного року найбільш уразливі до гепатиту В, який в цьому віці в 90% випадків призводить до невиліковної хронічної хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у світі зафіксували спалах гепатиту невідомої породи. Про нього відомо, що діти переносять хворобу у важкій формі.

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