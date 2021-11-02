Україна повністю забезпечена киснем для COVID-хворих, - МОЗ

З середини жовтня два найбільших виробники кисня в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню, чим перекрив потреби у кисні.

Вчора ці виробники повернулись до роботи, зазначив Комаріда.

"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребуть кисневої терапії через COVID-19", - повідомив він.

За його словами, хворий COVID зараз у 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було у попередню хвилю.