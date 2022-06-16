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Україна переможе Росію, але це може статися й через 10 років, - Чмут

Фото: директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Україна однозначно переможе у війні, яку розв'язала проти неї Росія. Однак це може зайняти і до 10 років.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

"Вже були у нас такі фахівці в Україні, які розповідали, що ворог через два-три тижні - і все. Вже два-три місяці і якось не дуже. І чим ближче до лінії зіткнення, тим це "не дуже" посилюється, скажімо так. Хоча стратегічно і глобально я поки не вбачаю, що ми програли або програємо. Мені здається, Україна тримається дуже достойно, і в майбутньому ми однозначно виграємо. Просто питання цього проміжку майбутнього", - пояснює Чмут.

На питання журналіста, чи може час до перемоги України зайняти роки, він відповів, що "це може бути і 10 років".

Yагадаємо, також директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів, що Росія може бити ракетами по українських містах ще десятиліття.

Додамо, також він пояснив, що тимчасова втрата території в умовах повномасштабної війни - це нормально і допустимо з точки зору військової стратегії.

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