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Україна планує обмін полонених Росією моряків з острова Зміїний, - Верещук

Ірина Верещук (facebook.com.vereshchuk.ukraine)
Автор: Тетяна Самарук

Україна найближчим часом обміняє полонених російських моряків на українських військових з острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в інтерв'ю Суспільному.

За її словами, Україна готова обміняти російських 11 моряків на українських.

"Вони виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але річ у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", - сказала Верещук.

Також вона додала, що до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка та водія на водія.

"Я кажу - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін?", - сказала вона.

Вона додала, що є відповідний порядок обміну, є картки, які подає РФ та Україна.

Раніше ми повідомляли, що українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР".

Також ми писали, що окупанти відпустили журналістку Hromadske, яку затримали на шляху в Маріуполь.

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