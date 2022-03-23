Україна планує обмін полонених Росією моряків з острова Зміїний, - Верещук

За її словами, Україна готова обміняти російських 11 моряків на українських.

"Вони виявили бажання забрати своїх моряків, яких, до речі, врятували, вони тонули у чорному морі. І я сподіваюсь, що ми найближчим часом їх заберемо. Але річ у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", - сказала Верещук.

Також вона додала, що до неї звернулася російська омбудсменка Тетяна Москалькова щодо можливості паритетного обміну: моряка на моряка та водія на водія.

"Я кажу - добре, але скажіть мені, будь ласка, а кого нам міняти на наших міських голів, яких захопили окупанти в полон? Нам треба теж захоплювати ваших цивільних? Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін?", - сказала вона.

Вона додала, що є відповідний порядок обміну, є картки, які подає РФ та Україна.