Україна планує подолати епідемію туберкульозу до 2030 року, - Зеленський

Україна підтримує намір Організації об'єднаних націй (ООН) подолати епідемію туберкульозу до 2030 року. Торік в Україні суттєво зменшилася захворюваність на відкриту форму болезни.

Про це у своєму Twitter повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що 24 березня - Всесвітній день боротьби проти туберкульозу і зазначив, що COVID-19 не привід забувати про інші хвороби.

"Україна підтримала намір ООН подолати епідемію недуги до 2030 р. В Україні захворюваність на відкриту форму туберкульозу торік зменшилася на 30%", - повідомив глава держави.