Україна переключилася з реформ на реагування на COVID-19, - Світовий банк

Як наголошується в документі, ще до спалаху COVID-19 Україна зіткнулася зі структурно слабким зростанням через низький рівень внутрішніх заощаджень та інвестицій в основний капітал.

Хоча економічні наслідки спалаху COVID-19 виявилися менш серйозними, ніж спочатку припускав Світовий банк, "пандемія завдала тяжкої шкоди з точки зору впливу на здоров'я та смертність, а також підірвала прихильність уряду до проведення важливих реформ", - зазначили у СБ.

"Недавні антикорупційні реформи також зазнали фіаско з-за негативних судових рішень в кінці 2020 року", - йдеться в огляді.

Хоча заходи по боротьбі з COVID-19 віталися, Світовий банк радить українській владі знову переключити увагу на структурні реформи, які необхідні для підвищення середньострокових перспектив зростання.

"Уповільнення темпів реформ підірвало довіру інвесторів і затримало фінансування міжнародних фінансових організацій. В результаті значні потреби у державному фінансуванні у 2020 році були задоволені в основному за рахунок внутрішніх позик, які склали 10,5 відсотка ВВП", - йдеться в документі.