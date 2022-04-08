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Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час візиту Папи Франциска, - Юраш

Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Посол України у Ватикані Андрій Юраш завив, що Україна очікує, що Росія призупинить бойові дії під час можливого візиту Папи Франциска до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Юраш виступив через кілька годин після того, як зустрівся з Папою Франциском і вищими посадовими особами Ватикану, щоб офіційно вручити свої вірчі грамоти.

"Ми обговорили багато питань порядку денного прямо зараз, в першу чергу можливий візит Його Святості в Україну. Я навів ще аргументи, чому це потрібно реалізувати якомога швидше і саме в цих умовах", - заявив Юраш.

Він також додав, що якщо Росія зрозуміє, що Папа Римський поїде в Україну, то припинить бомбардування хоча б у центральній і північній частині.

Він сказав, що понтифік пішов зі своїх зустрічей у Ватикані з почуттям, що "існує велике внутрішнє духовне бажання (здійснити поїздку)", але без будь-яких зобов'язань.

Юраш також заявив, що розуміє, що Росія чинить тиск на Ватикан, щоб Папа не здійснював поїздку в Україну, але не сказав, звідки взялася ця інформація.

"Для всіх і для Папи Римського стає все більш зрозумілим, що можлива позитивна відповідь на цей виклик відвідати Україну стає все більш і більш важливою з точки зору допомоги Україні (зупинити війну)", - додав він.

Нагадаємо, Папа Франциск прокоментував свій можливий візит до України.

Раніше Папа Франциск вперше розкритикував Путіна за вторгнення в Україну.

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Папа римськийВійна Росії проти України