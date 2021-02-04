Україна очікує перемоги над коронавірусом в цьому році, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, коли країна може перемогти коронавірус. За його словами, це може статись у цьому році.

Про це він заявив на зустрічі Європейської бізнес-асоціації "Глобальний огляд економіки України".

За його словами, поки що Україна все ще знаходиться на етапі боротьби з коронавірусом.

"Очікуємо перемоги цього року, але квітень місяць - це такий показник... Як ми будемо рухатися далі", - заявив він.

Зазначимо, перший випадок коронавірусу в Україні виявили 3 березня 2020 року. Карантинні обмеження в країні діє з 11 березня.

Нагадаємо, що вчора на засіданні уряду Денис Шмигаль заявив, що епідеміологічна ситуація в Україні дозволяє повернутися країні до адаптивного карантину. Найближчими днями уряд прийме відповідне рішення.

Раніше повідомлялось, що уряд розглядає можливість повернення адаптивного карантину в країні. Деякі регіони можуть послабити обмеження до "жовтої" або "зеленої" зон.

Зазначимо, COVID-статистика в Україні покращилась, за минулу добу підтвердили 5082 нових випадки коронавірусу. Одужали при цьому майже 10 тисяч осіб.