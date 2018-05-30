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Україна засудила агресію бойовиків щодо місії ОБСЄ на Донбасі

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 18:35
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Бойовики в останні тижні обстрілювали і блокували роботу місії, заявила Геращенко

Україна в тристоронній контактній групі (ТКГ) засудила агресію бойовиків на Донбасі щодо спостерігачів СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську на сторінці в Facebook.

"Українська сторона засуджує зростаючі факти агресії проти спостерігачів місії СММ ОБСЄ, яких бойовики знову обстрілювали в останні тижні і блокували їх роботу. Українські представники в ТКГ, дипломатичною мовою, заявили демарш у зв'язку з деструктивною позицією росіян і контрольованих ними бойовиків. В реалі - була важка, жорстка дискусія з вимогою негайно зупинити насильство і ескалацію", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, в ході засідання представники Росії в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців в російських в'язницях і росіян в українських.

Представники РФ відмовилася від переговорів про звільнення заручників, - Геращенко У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу
Теги публікації: Ірина Геращенко, ОБСЄ, Донбас  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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