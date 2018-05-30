Україна засудила агресію бойовиків щодо місії ОБСЄ на Донбасі

Бойовики в останні тижні обстрілювали і блокували роботу місії, заявила Геращенко

Україна в тристоронній контактній групі (ТКГ) засудила агресію бойовиків на Донбасі щодо спостерігачів СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це заявила представник України в ТКГ Ірина Геращенко за результатами чергового засідання в Мінську на сторінці в Facebook.

"Українська сторона засуджує зростаючі факти агресії проти спостерігачів місії СММ ОБСЄ, яких бойовики знову обстрілювали в останні тижні і блокували їх роботу. Українські представники в ТКГ, дипломатичною мовою, заявили демарш у зв'язку з деструктивною позицією росіян і контрольованих ними бойовиків. В реалі - була важка, жорстка дискусія з вимогою негайно зупинити насильство і ескалацію", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, в ході засідання представники Росії в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців в російських в'язницях і росіян в українських.