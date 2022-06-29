"Україна може зупинити війну". В РНБО пояснили, навіщо РФ намагається перекласти відповідальність

Заявами про те, що, нібито саме Україна має закінчити війну, хоча її і не починала, в Кремлі намагаються посіяти сумнів і недовіру до керівництва України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"На думку окупантів, люди, які перебувають під постійними обстрілами, готові піти на будь-які умови, або тільки зупинити війну", - пояснюють в ЦПД.

В РНБО додають, що провокаційні заяви, що саме Україна може зупинити війну за одну добу, можуть посіяти сумнів і недовіру до керівництва України.

"Щоб у вашій свідомості не з'являлися подібні думки, пам'ятайте, що не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Завершити війну можуть у Москві в будь-який момент, відводом своїх військових і зупинкою обстрілів території України", - пояснюють дійсний стан речей в ЦПД.