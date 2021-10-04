Україна в ООН висловила заяву 40 країн щодо ситуації в Криму
США , Понеділок 04 жовтня 2021 18:48
Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова виголосила в ООН спільну заяву від імені 40 держав із засудженням Російської Федерації. Країна продовжує порушувати права людей на тимчасово окупованій території Криму.
Серед основних сигналів заяви:
засудження Російської Федерації через порушення прав людини на території тимчасово окупованого Криму;
підтримка Кримської платформи;
заклик Російської Федерації до дотримування зобов’язань, відповідно до норм міжнародного права й засудження країни через спроби легітимізувати анексію Криму;
засудження Російської Федерації через проведення виборів до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України;
засудження вмотивованих обшуків й затримання кримських татар;
заклик Росії Федерації до виконання наказу Міжнародного суду від 19 квітня 2017 року щодо поновлення діяльності Меджлісу кримськотатарського народу та припинення утисків кримських татар;
підтримка територіальної цілісності, незалежності й суверенітету України.