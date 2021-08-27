Україна опинилася на п'ятому місці в Європі за добовою смертністю від коронавірусу

За добу, 25 серпня, у світі зафіксували 712031 випадок COVID-19. Зокрема, в США - 169 953 зараження, в Індії - 44 558, у Великобританії - 38 281. Крім того, в Ірані - 36 758, в Бразилії - 31 024.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers .

Україна з 1581 року на 52 місці у світі між Ефіопією та Білоруссю. У Європі Україна на 15 місці.

10755 осіб у світі за добу померли. За цим показником Україна на 32 місці у світі та на 5 в Європі.