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Україна опинилася між Індією і Бразилією за новими випадками COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У світі 15 жовтня виявили 343 318 нових хворих на COVID-19. Україна з 12983 хворими на 7 місці у світі між Індією та Бразилією.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

В Європі Україна четверта. У Великобританії - 43 423 випадки, в США - 33 910, у РФ - 33 208. Крім того, в Туреччині - 28 537 заражень, в Румунії - 15 239.

5358 людей у світі за добу померли від вірусу. За цим показником Україна на 6 місці у світі і на 3 - серед європейських країн.

Нагадаємо, 15 Жовтня в Україні було 12 983 нових випадки-19, померли 277 хворих. Госпіталізовано за добу 2859 осіб, виписано - 5874 особи.

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