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Україна опинилася на четвертому місці за добовою смертністю від COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У світі 18 жовтня діагностували понад 411 000 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень виявили в США, Великобританії, Росії, Україна посідає 4 місце у світі за добовою смертністю.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на дані сайту Worldometers.

Зокрема, в США зафіксували понад 71 000, у Великобританії - понад 43 000 і в Росії - понад 33 000 нових заражень.

Далі за кількістю хворих в рейтингу знаходяться Туреччина і Румунія. Україна - 6 у цьому списку. У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна посідає 4 місце.

У Європі за добовим приростом хвороби лідирують Великобританія, Росія і Румунія. В України - 4 позиція.

За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Румунія та Україна.

За весь час пандемії вилікувалися від недуги 219 675 340 осіб. Зараз налічується близько 18 млн активних випадків захворювання. З початку пандемії підтверджено 4 928 899 смертей від COVID-19.

Нагадаємо, за добу 18 жовтня в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання коронавірусною хворобою та 538 летальних випадків від неї, госпіталізували 2 852 особи, видужали 7 776 осіб.

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