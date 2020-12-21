Україна обговорює з ЄС надання вакцини від коронавірусу

Україна обговорює з представниками Європейського Союзу можливість надання вакцини від коронавірусу. Наразі проходять переговори.

Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на онлайн-брифінгу.

"Ми обговорюємо, щоб ЄС по можливості також надав нам вакцину і такий механізм зараз опрацьовується", - сказав Точицький.

Посол пояснив, що треті країни будуть отримувати вакцину через одну із країн-членів ЄС.

"Ми передбачаємо, що це може бути Польща, і такі консультації ведуться з польськими колегами", - сказав Точицький.

За словами Точицького, Україна повинна буде забезпечити умови для зберігання вакцини, в тому числі сховища із наднизькими температурами, як це необхідно, наприклад, для вакцини Pfizer/Biontech.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не увійшла до списку країн які першими отримують вакцину від коронавірусу. Він вважає, що США і Британія могли б вплинути на те, щоб Україна була в пріоритеті країн Європи, які отримують вакцину першими.

Також у Міністерстві охорони здоров'я готують національний план щодо вакцинації українців від коронавірусу. Громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, також планують вакцинувати.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом 8 325 осіб. Найбільше випадків в Одеській області, Києві, Запорізькій, Київській і Харківській областях.