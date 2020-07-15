Україна в ОБСЄ: вбивство медика - наочний приклад гібридної агресії Росії

Україна в ОБСЄ розповіла про вбивство російськими окупаційними силами військового медика на Донбасі. Це вбивство є наочним прикладом гібридної агресії Росії проти України.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Представник України Олександр Литвиненко розповів, що під час обстрілу українські військовослужбовці були одягнуті у білі каски та жилети з позначками "СЦКК", адже виконували погоджену з ОБСЄ евакуацію тіла загиблого.

"Попри це, російські окупаційні війська фактично розстріляли українського військового медика та поранили двох інших військовослужбовців ЗСУ в порушення досягнутих домовленостей і наданих ними гарантій безпеки", - наголосив він.

Литвиненко зазначив, що війна на Донбасі, яку розв'язала Росія, є війною на виснаження, метою якої є перешкоджання євроінтеграційним та євроатлантичним прагненням України та створення буферної зони між Росією та Заходом.

Зі свого боку, представники держав-учасниць ОБСЄ висловили занепокоєння гібридними методами ведення війни Росією, а також загрози з якими вони самі стикаються, зокрема, з масштабними дезінформаційними кампаніям.

Нагадаємо, проросійські бойовики смертельно поранили українського військового медика 13 липня. Медик разом з групою інших військових здійснював евакуацію тіла бійця, який підірвався на вибуховому пристрої поблизу Зайцевого.

Вбивство військового медика на Донбасі засудила Британія та закликала Росію негайно припинити роздувати конфлікт, який вона почала.

Вбивство медика на Донбасі також викликало обурення у США, які засудили безперервну військову агресію Росії.