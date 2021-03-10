Україна звернулася до Гаазького суду через обстріли на Донбасі

Інформацію про численні порушення з боку Росії міжнародного гуманітарного права збирали цілих сім років. У зверненні в Міжнародний кримінальний суд в Гаазі говоритися про факти систематичного застосування Росією і підконтрольними їй бойовиками озброєння невибіркової дії. Нарахували цілих 34 факти таких невибіркових обстрілів на Луганщині.

Зокрема, мова йде про артилерійські обстріли лікарень, житлових будинків, об'єктів газо-, водо-, електропостачання та іншої інфраструктури, яка не використовується у військових цілях, а, отже, заборонена Женевською конвенцією 1949 року.

Наголошується, що наслідками таких дій з боку окупанта стали численні пошкодження водопроводів, гідротехнічних споруд, виробничих будівель і обладнання, перерви у водопостачанні та електроживленні в селищах на Луганщині з населенням 40 тисяч осіб.

"З 2014 року встановлено понад 7 тисяч пошкоджених та зруйнованих об'єктів інфраструктури Луганської області. Тільки за останній рік задокументовано 655 обстрілів з тимчасово окупованої території Луганської області, в результаті яких пошкоджено 22 об'єкти цивільної інфраструктури, поранено 3 мирних жителів і один загинув", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у місцевих прокуратурах Донбасу ведеться реєстр постраждалих від збройного конфлікту, який дозволяє оцінити дії окупантів, оцінити обсяг і масштаб збитків.

"У кримінальних провадження щодо злочинів, пов’язаних зі збройним конфліктом, встановлено понад 4,2 тисячі потерпілих, з яких понад 90% - саме фізичні особи. 328 цивільних отримали тілесні ушкодження, а 197 загинули внаслідок ворожих обстрілів", - зазначили в Офісі генерального прокурора.