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Україна забезпечена вакцинами від COVID на червень, - Ляшко

Автор: РБК-Україна

В Україні є 3,9 млн доз вакцини від коронавірусу. Таким чином, країна забезпечена препаратами для вакцинації на червень.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"В Україні в червні у нас є 3,9 мільйона доз вакцин. Сьогодні прибула нова партія Pfizer. Паралельно, щосереди приходить закуплена за державні кошти 500 тисяч доз вакцини Pfizer. Всього у нас 1,5 мільйона доз вакцини Pfizer", - заявив він.

Також Ляшко додав, що в Україні також є 1,5 млн доз китайської вакцини CoronaVac і 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

"У нас є 1,5 мільйона доз CoronaVac, 700 тисяч доз AstraZeneca, яка в понеділок приїхала в усі області. Тому в червні ми вакциною забезпечені", - підкреслив глава МОЗ.

Ляшко заявив, що про забезпечення на липень повідомлять після 15 червня.

Нагадаємо, сьогодні прибула нова партія вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX.

Крім того, 7 червня в Україні вакцинували понад 48 тисяч осіб. Вакцинація проводилася препаратами Pfizer, CoronaVac, CoviShield і AstraZeneca.

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Новини України Віктор ЛяшковакцинаціяВакцина від коронавірусуМінстерство охорони здоров'я України