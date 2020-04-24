Україна забезпечена засобами захисту для боротьби з COVID-19 на 3-4 тижні

Україна забезпечена засобами захисту для боротьби з коронавірусом COVID-19 на найближчі 3-4 тижні. Про це повідомив секретар Координаційної ради щодо протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, днями Україна отримала з Китаю понад 360 тисяч респіраторів, понад 100 тисяч костюмів біозахисту, а також 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестування, які будуть розподілені між лікарями, працівниками Міністерства внутрішніх справ та Держприкордонслужби.

"Це дуже великий вантаж. Він був на складі в Україні, розподілявся між областями, і вже в ці дні - вчора і сьогодні - він їде по країні, і всі наші медики, насамперед у лікарнях, які займаються боротьбою з COVID-19 в опорних лікарнях, отримають ці засоби захисту. Але закупівлі не закінчуються, і у ці вихідні ми отримаємо ще одну партію", - повідомив Тимошенко.

Також він зазначив, що в Україні почалося власне виробництво ПЛР-тестів і вже перша партія обсягом 200 тисяч одиниць вирушила в регіони.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні можуть запустити масову ИФА-діагностику для виявлення антитіл до коронавірусу. Зараз у світі такий метод використовується в чотирьох країнах.

Також повідомлялося, що для боротьби з поширенням COVID-19 Міністерство охорони здоров'я найближчим часом планує отримати 71 тис. костюмів біологічного захисту.