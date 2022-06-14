RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна потребує ще більше важкої зброї, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Наступна зустріч міністрів оборони понад 40 країн та військовій базі Рамштайн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“"Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - зазначив Єрмак.

Він додав, що потрібно ще більше зброї та оперативне навчання українських військових.

"Все інше сприймається ворогом як слабкість", - наголосив керівник ОП.

Нагадаємо, 23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні.

До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак