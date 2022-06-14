Україна потребує ще більше важкої зброї, - Єрмак

Наступна зустріч міністрів оборони понад 40 країн та військовій базі Рамштайн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
“"Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - зазначив Єрмак.
Він додав, що потрібно ще більше зброї та оперативне навчання українських військових.
"Все інше сприймається ворогом як слабкість", - наголосив керівник ОП.
Нагадаємо, 23 травня міністри оборони понад 40 країн зібралися на друге засідання щодо військової допомоги Україні.
До зустрічі приєдналися країни, які не були присутні на саміті у квітні: Австрія, Боснія і Герцеговина, Колумбія, Ірландія та Косово. У засіданні взяли участь 44 міністри оборони, зокрема Олексій Резніков та його команда, а також представники ЄС і НАТО.