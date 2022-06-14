Україна потребує ще більше важкої зброї, - Єрмак

Наступна зустріч міністрів оборони понад 40 країн та військовій базі Рамштайн має посприяти збільшенню постачання Україні важкої зброї та оперативному навчанню українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

“"Рамштайн-3 має стати днем, коли бажання пошуку компромісів з тим, хто обирає насилля, зміниться розумінням важливості сили для досягнення миру і побудови нового світового порядку", - зазначив Єрмак.

Він додав, що потрібно ще більше зброї та оперативне навчання українських військових.

"Все інше сприймається ворогом як слабкість", - наголосив керівник ОП.