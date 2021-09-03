Україна направить Польщі ноту через смерть українця

Посольство України найближчими днями направить до Міністерства закордонних справ Польщі ноту щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після його затримання поліцейськими. Зараз українське посольство працює над нотою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - повідомив посол України в Польщі Андрій Дешиця.
При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.
Нагадаємо, в липні у Польщі під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. МЗС України взяло справу на контроль.