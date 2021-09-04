Україна направила Польщі ноту з проханням неупереджено розслідувати смерть українця

Україна направила Польщі ноту через смерть українця після затримання поліцейськими. В документі висловлене прохання неупереджено розслідувати обставини загибелі громадянина України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Польщі Андрія Дешицю у Twitter.
"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - написав він.
Раніше посол повідомляв, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію.
При цьому він додав, що справа перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.
Раніше повідомлялося, що у Польщі у липні цього року під час затримання поліцейськими помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко.
Поліцейські разом з працівниками витверезника били українця і душили, хоча на відеозаписах видно, що він поводився не агресивно. Унаслідок цього він помер.