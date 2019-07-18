Україна має намір домогтися переговорів з Путіним на рівних, - Шефір

Україна має намір домогтися проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю "Лівий берег".

За його словами, Україні необхідно зробити перший крок.

"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес з Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне - потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних", - зазначив він.

"Всіма своїми діями, а також під час виступів президент говорить, що готовий до переговорів", - сказав помічник Зеленського.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спрогнозував строки саміту "нормандської четвірки". "Є нормандський формат, який не працював два роки. 12 липня була перша зустріч представників, домовилися, що буде ще одна зустріч більш істотна. І через одну зустріч спробують зустрітися чотири лідери: президент України, президент Росії Володимир Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон", - відзначав він.

Як писало РБК-Україна, Тристороння контактна група (ТКГ) у ході засідання у Мінську 17 липня погодила нове перемир'я на Донбасі.