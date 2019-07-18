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Україна має намір домогтися переговорів з Путіним на рівних, - Шефір

Новини » Політика    18.07.2019 - 11:32
Україна має намір домогтися переговорів з Путіним на рівних, - Шефір
Фото: Сергій Шефір (УНІАН)

За його словами, Україна повинна зробити перший крок

Україна має намір домогтися проведення переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив перший помічник президента України Володимира Зеленського Сергій Шефір в інтерв'ю "Лівий берег".

За його словами, Україні необхідно зробити перший крок.

"Ми хочемо вийти на нормальний переговорний процес з Росією. Для цього потрібно зробити перший крок. Повинен бути мир. Будь-яка війна закінчується переговорами. Але без втрати територій з нашого боку! Багато вже говорилося про припинення стрільби, відведення військ, але головне - потрібно почати говорити. Ми шукаємо можливість зараз вийти на розмову на рівних", - зазначив він.

"Всіма своїми діями, а також під час виступів президент говорить, що готовий до переговорів", - сказав помічник Зеленського.

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