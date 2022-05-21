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Україна налагодила канал експорту зернових до Литви залізницею

Литовські залізниці (Фото: vz.lt)
Автор: Константин Широкун

Пілотне перевезення вантажів між Україною та Литвою в обхід Білорусі окупилося. Про це заявив глава литовських залізниць Егідіус Лазаускас. Подальша частота рейсів буде визначатися потребою компаній в перевезеннях і конкуренцією з іншими перевізниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

"Поточна ціна - приблизно 60 тисяч євро туди й назад. Питання в тому, скільки б це коштувало, якби таких вантажів було набагато більше, і спрацювала економія на масштабі. У будь-якому випадку пілотний транспорт з України окупився: витягли багато уроків і будуть прийняті рішення, як поліпшити ці послуги, тому що, на наш погляд, є дуже хороші перспективи", - заявив Лазаускас.

За його словами, зараз планується доставка складів з вантажами в 1,5 тисячі тонн в Литву раз на тиждень, оскільки литовські залізниці підписали поки кілька договорів на перевезення вантажів з України.

Нагадаємо, за оцінками ООН, через війну в Україні застрягли близько 25 млн тонн зерна, що вже спровокувало глобальне зростання цін.

Президент Володимир Зеленський впевнений, що чим швидше вдасться звільнити всю Україну від російських військ, тим швидше зникне загроза голоду в бідних країнах.

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