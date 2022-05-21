Україна налагодила канал експорту зернових до Литви залізницею

Пілотне перевезення вантажів між Україною та Литвою в обхід Білорусі окупилося. Про це заявив глава литовських залізниць Егідіус Лазаускас. Подальша частота рейсів буде визначатися потребою компаній в перевезеннях і конкуренцією з іншими перевізниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.
"Поточна ціна - приблизно 60 тисяч євро туди й назад. Питання в тому, скільки б це коштувало, якби таких вантажів було набагато більше, і спрацювала економія на масштабі. У будь-якому випадку пілотний транспорт з України окупився: витягли багато уроків і будуть прийняті рішення, як поліпшити ці послуги, тому що, на наш погляд, є дуже хороші перспективи", - заявив Лазаускас.
За його словами, зараз планується доставка складів з вантажами в 1,5 тисячі тонн в Литву раз на тиждень, оскільки литовські залізниці підписали поки кілька договорів на перевезення вантажів з України.
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