Україна перебуває на порозі росту захворювання на коронавірус, - лікар-інфекціоніст

Україна перебуває на порозі росту захворювання на коронавірус. І вже зараз неможливо хворого з групи ризику покласти до стаціонару.

Про це в ефірі програми “Право на владу” заявила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Те, що зараз відбувається - ми зараз ще тільки на початку цього росту (захворювання на коронавірус, - ред.). Всі мають розуміти, що вже зараз неможливо хворого з групи ризику покласти до стаціонару. Всі мають розуміти, що якщо не будуть цього (рекомендацій для захисту від коронавірусу, - ред.) дотримуватись, то залишитесь просто на домашньому лікуванні”, - сказала вона.

Лікар наголосила, що була прихильником дистанційного навчання, оскільки діти не будуть дотримуватися маскового режиму.

“Всі ми прекрасно розуміємо, що ні з якими масками діти до школи ходити не будуть. Це нереально. Це неможливо. Я взагалі була прихильником непопулярного рішення. Просто я розуміла, що мене ніхто не підтримає і я це не озвучувала, бо це епідеміологи повинні вирішувати. Я взагалі була за дистанційне навчання максимально", - зазначила вона.

Голубовська також заявила, що у них в клініці зараз військовий стан.

"Ми навіть свої навчальні кімнати віддали під хворих. Люди працюють цілодобово, без вихідних. Жодного вихідного ні у кого не було”, - сказала вона.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу, найбільше випадків в Харківській області, Києві, Львівській області, Тернопільській області.

Міністерство освіти дозволило школам продовжувати літні канікули через складну епідситуацію.

Зазначимо, що навчання в школах "червоної зони" буде дистанційним.