Україна почне діалог з Білим домом про отримання COVID-вакцин від США

Він зазначив, що Україна вітає і підтримує "американське лідерство у протидії глобальним викликам". При цьому міністр додав, що Україна і до цього працювала з США над темою отримання додаткових вакцин.

"Зараз розмова стає ще більш предметною. Вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення взаємодії. Переконаний, тут у нас теж все вийде і це стане ще одним елементом зміцнення наших двосторонніх відносин з США", - заявив Кулеба.