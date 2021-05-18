Україна почне діалог з Білим домом про отримання COVID-вакцин від США
Україна планує отримати від США вакцину від коронавірусу в рамках програми допомоги нужденним країнам з боку американської держави. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив послу України в США почати діалог з даного питання з Білим домом.
Про це Кулеба заявив під час брифінгу.
Він зазначив, що Україна вітає і підтримує "американське лідерство у протидії глобальним викликам". При цьому міністр додав, що Україна і до цього працювала з США над темою отримання додаткових вакцин.
"Зараз розмова стає ще більш предметною. Вчора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення взаємодії. Переконаний, тут у нас теж все вийде і це стане ще одним елементом зміцнення наших двосторонніх відносин з США", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, вчора Білий дім анонсував виділення 80 млн доз вакцин від коронавірусу нужденним країнам.
За словами Байдена, США стануть "арсеналом вакцин" від коронавірусу для нужденних країн. Штати хочуть поставити більше вакцин, ніж Росія і Китай.