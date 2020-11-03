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Україна почала використовувати тести на COVID-19 власного виробництва

Автор: РБК-Україна

В Україні почали впроваджувати тест-системи на виявлення COVID-19 вітчизняного виробництва. На закупівлю таких тестів вже виділено близько 1 млрд гривень.

Про це у Верховній раді заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми завершили випробування українських тест-систем на визначення методом ІФА антиген до SARS-Cov-2 і вже втілюємо їх в Україні", - зазначив Степанов.

Він також додав, що Кабінет міністрів України виділив понад 1,2 млрд гривень на тестування. З цієї суми 1 млрд гривень спрямують на закупівлю тестів, що дозволить проводити ще 1 млн досліджень на місяць.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я хоче ввести новий метод діагностики з допомогою швидких тестів на антигени. Для цього просять виділити близько 2 мільярдів гривень.

Як зазначав Степанов, тести на антиген можуть проводитися в українських лабораторії.

"Лабораторій, які можуть використовувати метод ІФА, значно більше. Вони знаходяться крім наших лабораторних центрів і в наших лікарнях. У такий спосіб ми значно збільшимо кількість тестувань", - додав міністр.

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Новини України тестыМаксим СтепановCOVID-19