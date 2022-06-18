Україна почала готуватися до війни наперед. Данілов спростував звинувачення Байдена

"Все, що говорили американці з приводу війни, не було для нас несподіванкою. Готуватися до війни ми почали заздалегідь. Ми зрозуміли, що потрібно максимально прибирати вплив РФ. Уявіть собі, якби до 24 лютого всі ці медійні гауляйтери, що волають із пропагандистських каналів, були в ефірі нашого телебачення. Уявіть, що Медведчук не вдома з браслетом на нозі сидить, а продовжує працювати зі своєю агентурою. Уявіть, що ми не приділяємо уваги нашому кіберзахисту та зв'язку І 25 лютого ні в кого немає телебачення, радіомовлення, ви не можете зателефонувати... Ми півтора роки готувалися, щоб усі комунікації були захищені. Під час війни це питання номер один", - сказав він.

За словами Данілова, повідомляти про війну, що готується, заздалегідь було не можна.

"Ми повинні були в листопаді вийти і сказати: у нас буде війна, РФ створить тут концтабори? Ви уявляєте собі рівень паніки, який міг піднятися? Але ми дали чітку відповідь, щоб наша країна була готова до війни", - додав він.

При цьому, за словами секретаря РНБО, керівництво України "дуже хотіло, щоб білоруси нас не зрадили і з їхньої території не йшли б російські війська", але цього не сталося.

"22 лютого Резніков спілкувався з міністром оборони Білорусі і той запевняв: навіть не думайте, у нас просто навчання. 23 лютого наш головний прикордонник генерал Дейнеко спілкувався з головним прикордонником Білорусі, той казав: "Сергію Васильовичу, навіть не думайте". За тиждень у нас були навчання на кордоні, білоруси надіслали спостерігача. Ось це для нас було неприємно, коли з боку Білорусі йшли війська", – розповів Данилов.