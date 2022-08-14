Україна багато разів пропонувала закінчити війну. Але Росія вірить у терор, - Зеленський

Українська сторона багато разів пропонувала Російській Федерації закінчити війну і залишити захоплені території. Але поки Москва вірить тільки в терор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
Він зазначив, що найближчим часом Верховна рада схвалить продовження воєнного стану і загальної мобілізації.
"Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - підкреслив Зеленський.
За його словами, це означає, що українці повинні захищатися і відповідати на кожен прояв терору.
"Ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше число країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а значить, менше часу триватиме ця війна", - додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський також звернувся до громадян Російської Федерації, заявивши, що мовчання про війну проти України прирівнює їх до співучасті.
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