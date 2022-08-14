Україна багато разів пропонувала закінчити війну. Але Росія вірить у терор, - Зеленський

Він зазначив, що найближчим часом Верховна рада схвалить продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

"Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - підкреслив Зеленський.

За його словами, це означає, що українці повинні захищатися і відповідати на кожен прояв терору.

"Ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше число країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а значить, менше часу триватиме ця війна", - додав президент.