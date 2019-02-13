Україна в Мінську запропонувала кілька форматів обміну заручниками

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Українська сторона ні на одну з пропозицій не отримала згоди РФ

Україна на переговорах тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську запропонувала російській стороні варіанти обміну утримуваними особами в декількох форматах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірини Геращенко, опубліковане в Facebook.

При цьому, за словами Геращенко, ні на одну з пропозицій українська сторона не отримала згоди.

"Ми ще раз передали РФ пропозицію забрати 25 своїх громадян і запропонували різні формати звільнення: широкий 25/25 і 19/72, запропонували кілька інших форматів. Якщо РФ не готова забрати всіх своїх, запропонували кілька вузьких форматів, щоб розблокувати процес - почати з звільнення тих, хто потребує медлечении. Ми також готові передати трьох росіян зі списку 25 російських консулів в обмін на наших військових, 4 роки утримуваних в Донецьку... але і на це росіяни не дають згоди", - написала Геращенко.

Нагадаємо, під час переговорів Україна в черговий раз закликала Російську Федерацію прийти до згоди щодо обміну заручниками.