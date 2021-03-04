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Україна в березні очікує отримати понад 2 млн доз вакцин від коронавірусу, - Шмигаль

Автор: Ігор Литвиненко

Україна до кінця березня очікує поставки більше ніж 2 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Це поставки препаратів по глобальній ініціативі COVAX і за контрактами з виробниками вакцин.

Про це на прес-конференції в Києві заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Всього в першому-другому кварталі уряд очікує поставки понад 9 млн доз вакцин.

"До кінця березня очікувано маємо контракти підписані і чекаємо 117 тисяч доз Pfizer від COVAX. Плюс ще 500 тисяч доз від глобальної ініціативи COVAX - це AstraZeneca. І окремо від Serum Institute AstraZeneca ще 1,5 млн - це контракт, який укладено", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що МОЗ розраховує в квітні закупити вакцину від коронавірусу у Європейського союзу.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що Sinovac повинен поставити вакцину до 6 березня, але терміни можуть зміститися.

Відзначимо, в Україні вакцинація від коронавірусу стартувала минулого тижня індійським препаратом Covishield від Serum Institute. За цей час прищепили майже 10 тисяч осіб.

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Новини України Денис Шмигальвакцина від коронавірусу
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