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Україна і Мальта домовляються про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію

Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 18 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Міністром закордонних і європейських справ Мальти Еварістом Бартоло. У ході бесіди вони обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба підняв питання укладення угоди про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок українських громадян на Мальту", - йдеться в повідомленні.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили кроки з метою активізації політичного діалогу України і Мальти, пожвавлення взаємодії бізнесу і посилення співпраці в культурній і гуманітарній сферах.

Нагадаємо, українське Свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.

Скористатися свідоцтвом про вакцинацію українці можуть і для подорожі до Молдови.

Крім того, Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва covid-вакцинації.

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туризмДмитро КулебаМальта