Україна і Мальта домовляються про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію

У п'ятницю, 18 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Міністром закордонних і європейських справ Мальти Еварістом Бартоло. У ході бесіди вони обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України .

"Дмитро Кулеба підняв питання укладення угоди про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок українських громадян на Мальту", - йдеться в повідомленні.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили кроки з метою активізації політичного діалогу України і Мальти, пожвавлення взаємодії бізнесу і посилення співпраці в культурній і гуманітарній сферах.