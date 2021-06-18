Україна і Мальта домовляються про взаємне визнання свідоцтва про вакцинацію

У п'ятницю, 18 червня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Міністром закордонних і європейських справ Мальти Еварістом Бартоло. У ході бесіди вони обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.
"Дмитро Кулеба підняв питання укладення угоди про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 для спрощення умов поїздок українських громадян на Мальту", - йдеться в повідомленні.
Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили кроки з метою активізації політичного діалогу України і Мальти, пожвавлення взаємодії бізнесу і посилення співпраці в культурній і гуманітарній сферах.
Нагадаємо, українське Свідоцтво вакцинації від коронавірусу вже визнала Угорщина.
Скористатися свідоцтвом про вакцинацію українці можуть і для подорожі до Молдови.
Крім того, Україна домовляється з Хорватією про визнання свідоцтва covid-вакцинації.