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Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання паспортів вакцинації: виникла складність

Автор: Роман Тверденко

Україна та Ізраїль обговорюють взаємне визнання сертифікатів чи паспортів вакцинації. Але є складнощі з ізраїльської сторони.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він розповів, що сьогодні, 8 березня, як раз пройшло обговорення цієї ситуації. І зазначив, що Ізраїль не готовий визнавати вакцинацію препаратом AstraZeneca Covishield, який застосовують в Україні.

"Ми над цим питанням працюємо спільно, і будемо приймати найближчим часом рішення. В Ізраїлі безперечно високий рівень вакцинації, сьогодні вони колють фактично тільки дві вакцини - Pfizer i Moderna. Сьогодні як раз були переговори щодо взаємного визнання так званих паспортів вакцинації. У нас з цим поки що проблеми, оскільки ті вакцини, які застосовуються українським урядом, Ізраїль поки не збирається погоджувати", - сказав Корнійчук.

Нагадаємо, сьогодні в Ізраїлі щеплення від коронавіруса отримав 5-мільйонний пацієнт. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху розраховує до кінця місяця дати першу дозу мільйону ізраїльтян, які ще не щеплені.

Також повідомлялося, що Ізраїль дозволив в'їзд для іноземців. РБК-Україна писало про правила та умови, які необхідно дотримуватися, щоб потрапити в цю країну.

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Новини України УкраїнаІзраїльвакцина від коронавірусу
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