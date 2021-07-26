Україна та Ізраїль обговорили взаємне визнання COVID-сертифікатів

Представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19. Сторони обмінялися інформацією про стан їх обробки, зокрема приведення змісту сертифікатів вимогам обох країн і нормам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі.
"26 липня 2021 року за сприяння Посольства України відбулася онлайн зустріч представників міністерств і відомств України та Ізраїлю (технічних команд), залучених у заходах щодо впровадження "Ковідних сертифікатів" для подорожей за кордон", - йдеться в повідомленні української дипмісії.
Відзначається, що в ході переговорів сторони обмінялися інформацією про стан обробки covid-сертифікатів, зокрема приведення їх змісту у відповідність з правилами обох країн і нормами ВООЗ.
Під час зустрічі посол України Євген Корнійчук наголосив на необхідності якнайшвидшого та безумовного підписання міжурядової угоди про взаємне визнання паспортів вакцинації від COVID-19. За його словами, це дозволить, зокрема, організувати безпечне відвідування України ізраїльськими паломниками під час святкування єврейського Нового року Рош ха Шана.
"Проєкт зазначеної угоди ще в травні був переданий ізраїльською стороною на узгодження і фактично повністю опрацьований", - підкреслив посол.
Нагадаємо, раніше уряд Ізраїлю прийняло рішення повернути covid-пропуску для відвідування заходів за участю понад 100 осіб.
Зазначимо, ізраїльтянам вже заборонено подорожувати до Росії, Мексики, Південної Африки, Індії, Аргентини, Бразилії, Білорусі, Узбекистану, Іспанії та Киргизії через високий рівень захворюваності на COVID в цих країнах. Порушників цієї заборони штрафуватимуть.